طريقة لمنع تطور أحد أخطر أنواع السرطان

اكتشف علماء جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية أنه يمكن تجنب نسبة عالية من حالات الإصابة بسرطان الأمعاء من خلال تغيير نمط الحياة المتبع.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن سرطان الأمعاء ينتشر على نطاق واسع، حيث تسجل سنويا 600 ألف إصابة جديدة به في العالم، وأن خطر تطوره يزداد مع التقدم بالعمر مثل أنواع السرطان الأخرى.

ودرس الخبراء وحللوا بيانات جمعوها خلال سبع دراسات شارك فيها 370 ألف شخص من أستراليا، أعمارهم 18-100 سنة. وقد تمكن الباحثون من تحديد العوامل المرتبطة بتطور سرطان القولون وانتشاره حاليا بين سكان أستراليا. كما سجلوا توقعاتهم عن المرض خلال السنوات العشر المقبلة.

ووفقا للباحثين، فإن السبب الأساسي لسرطان القولون هو التدخين والوزن الزائد والسمنة والإفراط في تناول المشروبات الكحولية. وبموجب توقعاتهم، ستسبب هذه العوامل ما يصل إلى 45 ألف إصابة جديدة بسرطان القولون في أستراليا وحدها، خاصة بين الرجال، لوجود علاقة بين السمنة وسرطان القولون عند الرجال أمتن منها لدى النساء.

المصدر: روسيا اليوم