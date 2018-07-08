في طرابلس، جريمة بشعة ضحيتها تسميم تسعين كلبا في مزرعة “عمو محمود”

“الكاميرات معطلة …السياج تم تكسيرو 4 مرات … يوم بيضربو كلاب قصدا بالسيارة … يوم بسميموهن”

هذا ما نشرته صفحة “عمو محمود” عبر الفايسبوك قبل ساعات من استيقاظ اهالي المينا في طرابلس على خبر تسميم تسعين كلبا في مزرعة الثمانيني محمود يوسف المشهور بتربيته واهتمامه بالكلاب الشاردة، لتكون النتيجة نفوق 40 كلبا، وفقدان 30 آخرين ومعالجة 20.

وبحسب المعلومات، فإن العم محمود يتعرض لابتزاز ومضايقات كثيرة من أشخاصٍ يريدون شراء الأرض التي يقيم المزرعة عليها وإخضاعها إلى مشروع الضمّ والفرز هناك.

وقد اكد ناشطون ان هذه الكلاب تملك دفتراً صحيّاً وهي تعرض بشكل دوري على طبيبين ولا تهاجم أحدا، لافتين الى ان المزرعة كانت مقصدا لعدد من الاطفال للهو مع الكلاب. وقد حضرت القوى الامنية والشرطه البلديه وفتحت تحقيقا بالحادث.

وتعليقا على الحادثة، اصدر المكتب الاعلامي لمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بيانا استنكر فيه ما حدث. كما اتصل نهرا بالنائب العام الاستئنافي في الشمال، وامل منه توقيف المتورطين بهذه الافعال الشنيعة.