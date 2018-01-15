طبيبة تستقيل من عملها بسبب الرقص الشرقي (فيديو)

استقالت طبيبة ورئيسة قسم الطوارئ روسية في مستشفى كراسنويارسك بسبب انتشار فيديو تظهر فيه وهي تؤدي “رقصة شرقية” في حفلة رأس السنة.

وقد صرح أندريه لوبتشينكو ممثل مستشفى كراسنويارسك لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، بأن الطبيبة استقالت بعد انتشار فيديو الرقص الشرقي في وسائل الإعلام.

وكانت وسائل الإعلام المحلية في المدينة قد نشرت في وقت سابق فيديو، يظهر احتفال الأطباء بالسنة الجديدة، في نهاية كانون الاول الماضي، ترقص فيه مجموعة من النساء رقصا شرقيا. وأوضحت المستشفى أن الأطباء انتهكوا بفعلهم هذا الحظر المفروض على إقامة مثل تلك الحفلات في المؤسسات الطبية.

وقال لوبتشينكو إن “الطبيبة كتبت بنفسها طلب الاستقالة بعد أن عرفت بانتشار الفيديو الذي شوهد من قبل الكثيرين، كما كتب كل من حضر في ذلك الحفل شرحا لإدارة المستشفى عن الواقعة”.

المصدر: نوفوستي