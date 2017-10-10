طبول الحرب تقرع .. وليبرمان يهدد: لبنان وسوريا جبهة واحدة

في حين يترقب الجميع موعد الخامس عشر من الحالي موعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب استراتيجية جديدة تجاه ايران والموقف من الاتفاق النووي معها، اعلن الامين العام لحزب الله ان اي مواجهة مع ايران ستنعكس على كل المنطقة وذلك استنادا الى ما تتمتع به ايران من نفوذ فيها.

وإزاء هذا التصعيد، لم يعد الترقب وحده في لبتنان سيد الموقف تجاه ما يجري، لا سيما وان تطاول امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية يطرح علامات استفهام حول سلوك الحزب في هذه المرحلة بين ادعائه الحرص على الاستقرار من جهة وخدمة اجندة الحرس الثوري من جهة اخرى.

ووسط كل هذه الاجواء هناك تخوف لبناني من حرب جديدة قد تشنها اسرائيل على “حزب الله” تجبر لبنان على دفع ثمن باهظ لدور الحزب في اللعبة الاقليمية والدولية، وينتظر الجميع ماذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة، هل هو الهدوء والاستقرار ام اننا نتجه نحو تصعيد جديد.

ووسط ما تشهده المنطقة من تصاعدِ حدة التهديدات، أعلن وزير دفاع الاحتلال الاسرايئيلي افيغدور ليبرمان أن المعركةَ المقبلة إن وقعت فأنه لا فرقَ إذا بدأت من الشمال او الجنوب، لانها ستصبح معركةً على الجبهتين السورية واللبنانية.

وأكد أن لبنان لن يكون وحده على الجبهة إذ ستواجه إسرائيل معسكرا كاملا مركب من الجيش السوري والجيش اللبناني وحزب الله

وخلال كلمة أمام عدد من جنود الجيش الاحتلال الاسرائيلي من قوى السلاح الجوي وجنود المدرعات والمدفعية في وزارة الدفاع في تل ابيب اشار ليبرمان إلى أنه عند الحديث عن لبنان، لا نتحدث عن حزب الله فقط بل نتحدث عن الجيش اللبناني ايضا، قائلا للاسف هذا هو الواقع، فقد صار الجيش اللبناني جزءا لا يتجزا من منظومة حزب الله، مشددا على أهمية اعداد كل القوى الارضية والجوية لتكون في “جهوزية”.