طارق المرعبي من مجدلا: سنكون دائما الى جانب الرئيس الحريري من اجل لبنان وعكار

زار المرشح عن المقعد السني في عكار، طارق المرعبي مكتب تيار المستقبل في مجدلا، حيث كان في استقباله رئيس البلدية محمد الاسمر والاعضاء والمخاتير وفاعليات.

بداية، اشاد الاسمر بالمرعبي وبوالده “الذي كان ولا يزال صاحب البيت المفتوح امام الجميع، ولم يقصده احد وعاد خائبا”، منوها بخط الاعتدال للرئيس سعد الحريري.

بدوره قال المرعبي:”ان مجدلا ومختلف بلدات عكار ستؤكد على الوفاء للرئيس الحريري، وان الانماء هو حق وليس منة من احد. عكار قدمت الكثير للوطن، وآن الاوان لان تأخذ حقها، وسنعمل معكم ومع كل الغيورين على عكار لرفع الاهمال والحرمان عنها”.

وختم:”سنعمل بالتشاور معكم لكي نكون شركاء من اجل النهوض بعكار”.