طارق المرعبي من عكار العتيقة: قليل من تواضع بعض الافرقاء يساهم في انقاذ البلد

جال النائب طارق المرعبي في عكار العتيقة مطلعا على اوضاع الاهالي، وقال: “ان عكار العتيقة بلدة الاصالة والمحبة، بلدة الشهداء والجيش والقوى الامنية، وكما عكار كلها، هي بحاجة الى رعاية الدولة والرئيس سعد الحريري مصمم ومصر على رفدها بالانماء والخدمات”.

أضاف: “نحن ننتظر تأليف الحكومة الذي طال في ظل التعقيدات المصطنعة، ونأسف للمزاجيات التي يتبعها البعض بالتعامل مع عملية التأليف. شيء من التواضع لا يضر أي مسؤول، بل يساهم في إنقاذ الوطن”.

وحذر من “الاستمرار في العرقلة لان الاضرار جسيمة على الاقتصاد وسائر الامور”.

وكان مازن الاسعد اولم تكريما للمرعبي ووالده النائب السابق طلال المرعبي، في حضور مشايخ ووجهاء البلدة.