طارق المرعبي من العبودية: لن نتوانى في رفع الصوت لاحقاق الحق لعكار

زار مرشح لائحة “المستقبل لعكار” عن المقعد السني طارق المرعبي بلدة العبودية، حيث جرى استقبال شعبي حاشد شارك فيه فاعليات بلدية واختيارية ودينية وهيئات شبابية.

وحضر المرعبي لقاء موسعا في قاعة المسجد حيث ألقيت كلمات لفاعليات وأهالي البلدة تمنت له “التوفيق بمسيرته السياسية، خصوصا أنه آت من بيت مشهود له بالانماء والخدمات والالتزام الوطني”.

بدوره، شكر المرعبي “الحفاوة واللقاء العابق بالمحبة”. وقال: “سمعت منكم ومن العديد من أهالي عكار بمختلف القرى والبلدات عن النقص في الخدمات والانماء وغياب فرص العمل”.

أضاف: “نعلم حجم المعاناة وكلنا أمل في حال حالفنا الحظ أنا وزملائي في اللائحة وبرعاية الرئيس سعد الحريري أن تعطي عكار حقها وما تستحق من اهتمام لأنها قدمت الكثير للوطن. ولن نتوانى في رفع الصوت لاحقاق الحق وكفى إهمالا لعكار”.

وتوجه المرعبي إلى جمهور من الشباب بالقول: “أنتم أمل المستقبل ومعكم نتطلع الى غد مشرق”.