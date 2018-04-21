طارق المرعبي: لدينا الرغبة في التغيير.. والحريري سيضع عكار في اولى الاهتمامات

زار المرشح عن المقعد السني على لائحة المستقبل في عكار د.طارق المرعبي الخوري الأب كمال طراد كاهن رعية جل الديب ومار تقلا ومار عبلا في دارته في بيت ملات في عكار وشارك باللقاء الاب امطانيوس سابا كاهن رعية بيت ملات ومختار البلدة جورج سمعان.

وعقد لقاء ضم العديد من أهالي البلدة وأشاد طراد وامطانيوس بالمرعبي وأشارا الى ان د طارق آتيا من بيت وطني عريق مشهود له بالوطنية وبالصدق والخدمات ومن داعمي العيش الواحد عندما كان لبنان يمر باوضع حرجة،

وبدوره المرعبي شكر للاباء حفاوة الاستقبال والمواقف المشجعة وقال: “ان عكار ستبقى نموذجا للعيش المشترك ولن يستطيع اي قانون انتخابي ان يزعزع هذا العيش”، لافتا الى “ضرورة تطوير قانون الانتخابات في المستقبل لكي يستطيع المواطن ان يمارس حقه الانتخابي بقانون يجمع ولا يفرق، واضاف ان عكار بحاجة الى الكثير”.

وأضاف: “لدينا الرغبة في احداث التغيير ودولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري سيضع عكار في اولى الاهتمامات من خلال اطلاق المشاريع الهامة التي تنهص بعكار وأهلها”.