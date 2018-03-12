طارق المرعبي شكر الحريري على ثقته الغالية

توجه المرشح عن المقعد السني في عكار على لائحة “المستقبل” طارق المرعبي، بالشكر إلى “دولة الرئيس الشيخ سعد الدين الحريري، رجل الاعتدال والتضحيات الوطنية، والمتعالي عن كل شيء من أجل لبنان، كيف لا وهو ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حمى لبنان بدمائه؟”

وقال في بيان: “دولة الرئيس الشيخ سعد، شكرا على ثقتك الغاليه التي اوليتني اياها، وانا ابن هذا التيار الذي يجسد الإرادة اللبنانية الحقيقية في المحافظة على الحرية والسيادة والاستقلال. وإني أعاهدك بالوفاء والمحبة والمضي قدما إلى جانبك من أجل النهوض بلبنان وتحقيق جميع الاهداف الوطنية التي نتطلع إليها. لقد شجعت الجيل الشاب في خوض الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكنت ولا تزال الحلقة الاساسية في بناء الوطن وانمائه، وعكار تتطلع إليك وتعاهدك بأن تكون وفيه، وسنبذل قصارى جهدنا انا وزملائي في اللائحةً للنهوض بعكار إلى حيث تحبها أن تكون.

كما اتوجه بالامتنان الى والدي ووالدتي اللذين يساندانني في مسيرتي، واكتسب من والدي الخبرة لكي احقق طموحات اهلنا وشبابنا في عكار وكل لبنان، ولا أنسى عائلتي الكبيرة آل المرعبي، هؤلاء الذين أعطوا عكار وضحوا من أجلها على مدى سنوات وسنوات، وأعاهدهم بأنني ساكون دائما عند حسن ظنهم”.

وأضاف: “إلى رفاق والدي واهالي عكار من كبار وشباب ونساء، الذين تربيت على ايديهم، لكم مني كل الوفاء.

وإلى رفاقي في تيار المستقبل أقول إننا سنبقى معا متماسكين لكي نربح هذه المعركة الانتخابية ونثبت أن ارادتنا صلبة وعزيمتنا قوية في مواجهة كل الصعوبات والتحديات لتحقيق النصر الذي سوف نهديه الى رئيسنا دولة السعد واهالينا في عكار الأبية، عكار الوفاء، عكار الصمود”.

وختم: “إلى زملائي في اللائحة أقول إن امامنا مسؤوليات كبيرة لتحقيق تطلعات وآمال من سيعطينا الثقة، آملين أن يوفقنا الله جميعا”.