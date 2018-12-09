طارق المرعبي: خيار لبنان النهوض هو بوجود الرئيس الحريري

رعى عضو كتلة “المستقبل” النائب طارق المرعبي دورة كأس الاستقلال الرياضية بكرة القدم، التي نظمها، في بلدة عيدمون، شباب البلدة، وشارك فيها عدد من الأندية والفرق الرياضية، واستمرت عدة ايام.

حضر حفل الاختتام، الى المرعبي، فاعليات البلدة وشخصيات اجتماعية ورياضية، وقد رحب الرئيس السابق لبلدية عيدمون كمال مقصود بالمرعبي شاكرا رعايته للدورة “واهتمامه بالرياضة والرياضيين”، وقال متوجها اليه: “نعول عليكم كنائب شاب ممتلئ بالنشاط والحيوية، للنهوض بعكار انمائيا وخدماتيا وحياتيا”.

ثم القى المرعبي كلمة قال فيها: “نأتي الى عيدمون، هذه البلدة الشامخة بالقيم والأصالة، وبالعلم والثقافة والشباب المندفع تجاه المضي بالبلدة قدما الى الامام، لكي نحتفل معكم بالذكرى 75 لاستقلال لبنان، هذا الوطن الجميل بكل ما فيه، لولا الاجواء السياسية المتوترة في السياسة واعتماد البعض على اجندات خارجية تعمل على استعمال لبنان رهينة غب الطلب”.

أضاف: “للاسف افتعال العراقيل في وجه رئيس الحكومة المكلف الشيخ سعد الحريري يضاعف الأزمة في عملية التشكيل، فالرئيس الحريري قام بالكثير من التضحيات والتنازلات، والمشكلة عند غيره. نسمع مؤخرا عن ايحاءات بالتفكير بتكليف شخصية اخرى، فهذا هروب الى الامام ولن يعالج مكامن المشكلة. ان البديل عن الرئيس الحريري هو الحريري نفسه، فهو المتمتع بالتمثيل الشعبي الواسع وصاحب الافق الوطني والشخصية المحترمة عربيا وعالميا، والدستور واضح لمن يريد ان يعود اليه”.

وختم المرعبي: “من عكار نؤكد للجميع ان خيار لبنان النهوض هو بوجود الرئيس الحريري وبالعودة الى الرياضة. اننا نحيي شباب عيدمون ونحيي جهودهم بالاهتمام بالرياضة وتوفير الاجواء الرياضية بالبلدة، وندعو الى اعطاء القطاع الرياضي في عكار كل الرعاية والاهتمام من قبل المعنيين، وسنعمل مع الزملاء النواب على ايلاء هذا القطاع ما يستحق، والف مبروك للفريق الفائز، وشكرا للاخ كمال مقصود ولكل الشباب وللفرق المشاركة”.

يشار الى ان المباراة النهائية جرت بين فريقي “شباب عيدمون” و”نادي الحماس الرياضي”، وانتهت بفوز “الحماس” بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ل”عيدمون”.