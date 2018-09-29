طارق المرعبي: حبذا لو يلاقي بعض الافرقاء الرئيس الحريري في تضحياته وفي حرصه على الوطن

رأى عضو “كتلة المستقبل” النيابية النائب الدكتور طارق المرعبي ان “اللبنانيين ينتظرون تأليف الحكومة، لان الاوضاع المعيشية والاقتصادية ضاغطة والمشاريع الاقتصادية تنتظر التفعيل”.

كلام المرعبي جاء خلال متابعته لقضايا المواطنين واهالي عكار في مكتب “تيار المستقبل” في خريبة الجندي، حيث استقبل فاعليات، بحضور منسق “تيار المستقبل” في عكار المحامي خالد طه واعضاء المنسقية.

وقال: “حبذا لو بعض الافرقاء يلاقون الرئيس سعد الحريري في تضحياته وفي حرصه على الوطن، واننا نستغرب ان نسمع اقوالا ونرى افعالا معاكسة”، واشار الى ان “الفرصة ما تزال متاحة، ونأمل من الجميع التعاون والعمل على تطمين المواطنين واحياء الثقة بين الدولة والمواطن”.

وردا على سؤال، عما يحكى عن حكومة اكثرية، قال: “نحن نتمنى ان تأتي حكومة وحدة وطنية حكومة متجانسة قوية، لا ان تتحول جلسات الحكومة الى مبارزة وكباش وسجالات، البلد لم يعد يحتمل، البلد بحاجة الى استقرار سياسي ومالي وانتاج”.