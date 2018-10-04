طارق المرعبي: الحريري كلف الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وضع تصور لمواجهة جرائم المعلوماتية

لفت مقرر لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب، عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب طارق المرعبي الى “تتطابق واهتمام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي كلف الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع مع مستشارته لشؤون المعلوماتية، العمل على وضع تصور لمواجهة جرائم المعلوماتية، ومأسسة عمل الامن السيبراني، حيث قام هذا الفريق، وبالتعاون وبدعم من “مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان”، وعلى مدى الاشهر السبعة الماضية، بالعمل على هذا الموضوع”.

وأضاف: “بناء عليه وبعد اجتماعات عمل عدة برئاسته اصدر القرار رقم 173/2018، تاريخ 26/9/2018، القاضي بتكليف مسشارته لشؤون المعلوماتية بمهمة المنسق الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما اصدر القرار رقم 173/2018 تاريخ 26/9/2018 القاضي بتشكيل “فريق وطني لوضع خطة لمواجهة مخاطر جرائم المعلوماتية واعداد استراتجية وطنية لمأسسة عمل الامن السيبراني” برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع، وبمشاركة كل المؤسسات العامة والاجهزة المعنية. إن هذا العمل وهذا الفريق يلاقيان ما اوصت به لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب التي اجتمعت بتاريخ 2/10/2018″.

الوكالة الوطنية