طارق المرعبي: التسوية الرئاسية لا تزال قائمة

رأى عضو كتلة المستقبل النائب طارق المرعبي أنّ الجميع يهمّه تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لا سيما وأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تحتمل أي تأخير.

المرعبي وفي حديث إذاعي، أكد أنّ الرئيس المكلّف سيجد حلا وسطا بين المتنازعين ويعدل في مسائل الخلاف موضحاً أنّ التسوية الرئاسية لا تزال قائمة والرئيسين عون والحريري هما صمّام الامان من أجل الوصول الى التشكيلة الحكومية الأمثل.

وأشار المرعبي الى أنّ طريقة العمل التي اتُفق عليها بين الرئيسين عون والحريري في اللقاء الأخير تنطلق مما نصّت عليه المادة 64 من الدستور والتي تمنح الرئيس المكلف صلاحية التشكيل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

وردا على تمسك الرئيس عون بحقه في اختيار نائب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء رأى المرعبي أن هذا عرف والعرف يمكن خرقه في حال اتفق الأفرقاء على ذلك لمصلحة البلاد العليا.

وفي ملفّ النازحين رأى المرعبي أنّ الأوان قد آن لعودتهم الى بلادهم من خلال حل دولي يقوم على تحديد مناطق آمنة في سوريا أو على الأقل تحديد وجودهم في مناطق حدودية في لبنان الى حين تأمين العودة.