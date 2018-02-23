طابع تذكاري بإسم الشهيد محمد شطح تكريما لدوره

أصدرت شركة “ليبان بوست” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، طابع تذكاري تكريما للوزير الشهيد محمد شطح.

وحضر ممثل عن الشركة ورئيس وأعضاء من النادي اللبناني لهواة الطوابع والعملات، إلى منزل شطح حيث كان في استقبالهم نجل الشهيد، عمر. وقد جرى تسليمه النسخة الاولى من الطابع.

ويصدر هذا النوع من الطوابع باسم شخصيات لها دورها الوطني والعربي والدولي الفاعل، واختيار الشهيد شطح يأتي في هذا الإطار وهو أمر طبيعي.

تجدر الاشارة إلى أن قيمة الطابع المالي 250 ليرة لبنانية وقد صدر منها 50000 ورقة.

تقرير: ربيع شنطف