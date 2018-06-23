طائرة عسكرية إسرائيلية تقصف منطقة قرب الحدود الشرقية لحي الزيتون

أصيب شاب فلسطيني، برصاص شرطة الإحتلال الإسرائيلي على حاجز الكونتينر، شرق مدينة القدس.

وذكرت مصادر أن شرطة الإحتلال منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، من تقديم العلاج للشاب.

وزعمت قوات الاحتلال، أن عناصر ما يسمى حرس الحدود اطلقوا النار على شاب فلسطيني بعد ان ترجل من سيارة عمومية وبيده جسم مشبوه.

أما على حدود قطاع غزة، فقصفت طائرة عسكرية إسرائيلية منطقة قرب الحدود الشرقية لحي الزيتون، حيث استهدفت مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، تجاه الأراضي المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن أكثر من مئتي فلسطيني أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في عدد من نقاط التماس شرق غزة خلال مظاهرة ضمن فعاليات الجمعة الثالثة عشرة من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن “44 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، وتم علاج 120 إصابة في النقاط الميدانية، ومن بين المصابين مصور صحفي الذي تلقى شظية من الرصاص المتفجر الذي يطلقه الجيش الإسرائيلي، أصيب بها في يده ونُقل إلى المستشفى للعلاج.

وتوافد الجمعة المتظاهرون الفلسطينيون على نحو خمسة مخيمات مُقامة على طول السياج الفاصل بين الأراضي المحتتلة والقطاع حيث شاركوا بفعاليات “مسيرات العودة” التي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اسم جمعة “الوفاء للجرحى”.