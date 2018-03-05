طائرة ترودو “هرمت”

أملت الحكومة الفيدرالية الكندية في تغيير طائرة رئيس مجلس الوزراء جاستن ترودو، بعد تعرضها لأعطال فنية متكررة في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية كندية.

ويبلغ عمر الطائرة 31 عاما، وكانت تعرضت لعطل ميكانيكي، قبل أيام، طال جهاز استشعار متضرر، سبق إصلاحه من قبل.

وظلت الطائرة متوقفة في مطار روما، حينها، لمدة 3 ساعات بدلا من 90 دقيقة، الأمر الذي حال دون وصول رئيس الحكومة إلى الهند في الموعد المحدد الشهر الماضي.

وعندما كان ترودو متوجها إلى بلجيكا، عام 2016، ظهر فجأة للطيار ضوء يشير إلى أن أجزاء من أجنحة الطائرة عالقة فعادت طائرة الـ”ايرباص 300-310″ أدراجها بعد نصف ساعة على الاقلاع.

وكان صدر أشار الى أن تكلفة استبدال الطائرات الخمسة، وهي طائرات نقل عسكرية اشترتها القوات الجوية الكندية عام 1992، سيكلف ما بين 500 مليون و1.5 مليار دولار. وسيتم تسليم الطائرات الجديدة بين عامي 2026 و2036.