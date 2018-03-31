طائرة تجسس اسرائيلية تسقط في جنوب لبنان.. وجيش الاحتلال يفجرها

طائرة استطلاع اسرائيلية محملة بـ 4 صواريخ سقطت منتصف ليلة الجمعة في احد الحقول الواقعة ما بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت في قضاء بنت جبيل. وبلغ طول جناحي الطائرة الـ 6 امتار.

وقرابة الرابعة والنصف فجرا، قامت طائرة استطلاع اسرائيلية اخرى باستهدافها بـ 4 صواريخ ما ادى الى اختراق اجزاء من الطائرة الأولى.

وصباحا، سارع فريق من الخبراء في الجيش اللبناني إلى المكان وعمل على تفجير حمولتها من الصواريخ ونقل ما بقي من حطام إلى احدى النقاط العسكرية التابعة للجيش.

وفي وقت لاحق، حضرت دوريات من اليونيفيل وفريق الهدنة لاستطلاع المكان والوقوف على وقائع ما جرى.

وقالت مصادر “اليونيفيل” ان القوات الدولية اخذت علما بموضوع طائرة الاستطلاع وتنسق مع الجيش اللبناني في هذا الاطار لمعرفة كل الوقائع المتعلقة بهذه القضية التي اذا ما ثبتت فانها تشكل خرقا واضحا للقرار ١٧٠١.

وفي اول تعليق من الجانب الاسرائيلي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: “الليلة الماضية سقطت طائرة من دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان نتيجة خلل فني”.