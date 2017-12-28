طائرة تابعة للخطوط الكويتية تعود للمطار بعد انبعاث دخان من موقع شحن الأمتعة

أعلنت شركة ​الخطوط الجوية الكويتية​ عن “عودة رحلتها “رقم 619” المتجهة إلى العاصمة القطرية ​الدوحة​ بسلام إلى ​مطار الكويت الدولي​ وذلك بعد انبعاث دخان من موقع شحن الأمتعة”، موضحةً أن “الطائرة هبطت بأمان في مطار الكويت الدولي، حيث تم إخراج الركاب منها بسلام”.

ولفتت في بيان لها إلى انه “تم إجراء اللازم، والتأكد من سلامة الطائرة، وخلوها من أي أعطال وفق إجراءات السلامة الجوية المتبعة”، مؤكدة أن “الطائرة ما تزال في مطار الكويت الدولي، حيث سيتم إعادة جدولتها لإكمال رحلتها إلى الدوحة”.