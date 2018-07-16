طائرة الديوك تحط في باريس

وصلت بعثة منتخب فرنسا إلى مطار شارل ديجول، بالعاصمة باريس، مساء اليوم الاثنين، بعد تتويجه بكأس العالم للمرة الثانية.

وكان هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام، وقائد الديوك أول الخارجين من الطائرة حاملا كأس المونديال، تبعه ديديه ديشامب المدير الفني، ونويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي.

والتقط لاعبو فرنسا وجهازهم الفني الصور التذكارية أمام الطائرة التي استقبلها عدد كبير من الحاضرين بالمطار.

ومن المنتظر أن يتوجه المنتخب الفرنسي في حافلة مكشوفة للاحتفال بالكأس وسط الجماهير في شوارع باريس، قبل أن ينال تكريما من الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وتوج منتخب فرنسا بلقب مونديال 2018 بالفوز على كرواتيا 4-2 مساء أمس الأحد.