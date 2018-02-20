ضو: يخطىء حزب الله إذا اعتقد أن الكسروانيين والجبيليين سيخضعون لترهيبه

اعتبر المرشح عن دائرة كسروان – الفتوح وجبيل نوفل ضو في تصريح أن “انتشار عناصر حزب الله وسرايا المقاومة في قرى وبلدات فتوح كسروان وجبيل بقيادة مرشح الحزب الى الانتخابات النيابية حسين زعيتر، نموذج مكرر لمشهد القمصان السود في بيروت في كانون الثاني 2011 عندما فرض حزب الله تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة بالقوة”.

وقال: “ان عراضة حزب الله وسرايا المقاومة في كسروان – الفتوح وجبيل بحجة توجيه التحية الى قتلى حزب الله من أبناء المنطقة الذين سقطوا في سوريا ليست سوى ذريعة الهدف منها الضغط على أبناء المنطقة في محاولة لترهيب كل من يعمل لمواجهة انتخابية جدية مع لائحة تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله”.

وأكد أن “حزب الله يخطىء إن هو اعتقد أن الكسروانيين والجبيليين سيخضعون لترهيبه”، داعيا “المعارضة السيادية الى الاسراع في اعلان تحالفها في لائحة متماسكة ومتجانسة لمواجهة لائحة تحالف شامل روكز وحزب الله ومن معهما في كسروان – الفتوح وجبيل”.

ودعا ضو “الناخبين في كل لبنان، الى إسقاط أي لائحة أو مرشح أو تيار او حزب سياسي يتحالف مع حزب الله او مع التيار الوطني الحر الذي يؤمن الغطاء المسيحي والرسمي لسلاح حزب الله مما يتسبب بالخلل الداخلي وبضرب علاقات لبنان وصداقاته العربية والدولية وبالتدهور الاقتصادي الذي يعانيه اللبنانيون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام