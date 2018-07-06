ضو ترأس اجتماعا للجنة ادارة الكوارث: جاهزون عند حدوث أي طارىء

عقدت امانة سر لجنة محافظة لبنان الجنوبي لإدارة الكوارث والأزمات اجتماعا برئاسة المحافظ منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا الحكومي، للتداول في موضوع الهزة الأرضية التي شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية لا سيما جنوب لبنان.

واكدت اللجنة في بيان اثر الاجتماع “جهوزية غرفة عمليات المحافظة والاستعداد للتدخل في حال حدوث اي طارىء”. كما تم الاتصال برؤساء اتحادات البلديات والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في محافظة الجنوب ليكونوا على اهبة الاستعداد في حال حدوث هزة ارضية.

وعممت بيانا اصدرته المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات والمتضمن ارشادات وتوجيهات للمواطنين حول كيفية التصرف في حال حدوث هزات ارضية والاجراءات الاستباقية لمواجهتها.