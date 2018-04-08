ضوضاء العمل ترتبط بضغط الدم ومشكلات في السمع

حذرت دراسة أمريكية من تزايد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومعدلات الكوليسترول، للعمال الذين يتعرضون للكثير من الضوضاء في أماكن عملهم.

وأوضحت الباحثة التي قادت الدراسة إليزابيث ماسترسون أنّ “نسبة كبيرة من العمال الذين شملتهم الدراسة لديهم مشكلات في السمع وارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول يمكن ربطها بالضوضاء في العمل”.

ولفتت الى أنّ نحو 22 مليون عامل أميركي يتعرضون لضوضاء في العمل، مضيفة أنّ “إذا تم تقليل الضوضاء لمعدلات أكثر أمانا في مواقع العمل يمكن منع أكثر من 5 ملايين حالة معاناة من صعوبة في السمع، بين العمال المعرضين للضوضاء”.

وأكدت ماسترسون أنّ الدراسة “تقدم دليلا إضافيا على الربط بين التعرض للضوضاء في العمل وارتفاع ضغط الدم ومعدلات الكوليسترول وإمكانية منع تلك الأعراض إذا قللنا الضجيج”.