قريبا.. ضريبة على أكواب القهوة بهذه الدولة المعروفة

طرحت لجنة برلمانية في بريطانيا مقترحا لفرض ضريبة على أكواب القهوة التي تستخدم لمرة واحدة، بهدف خفض المخلفات واستغلال هذه الأموال في تحسين منشآت إعادة التدوير. وتقدر قيمة الضريبة المتوقعة بـ 25 بنسا (0.34 دولار)، مضيفة أنه يتوجب حظر هذه النوعية من الأكواب ما لم يتم الوفاء بهدف إعادة التدوير.

وأوضحت لجنة التدقيق البيئي أنه بالرغم من منح بعض المقاهي خصما للزبائن الذين يستخدمون الأكواب العادية الصلبة، لا يقبل هذا العرض إلا واحد أو اثنان % من الزبائن مفضلين أكواب الاستخدام لمرة واحدة، ودعت اللجنة إلى فرض “ضريبة قهوة”.

وذكرت رئيسة اللجنة، ماري كراي، أن المملكة المتحدة تتخلص سنويا من 2.5 مليار كوب قهوة يستخدم مرة واحدة، وهو ما يكفي لتطويق الكوكب خمس مرات ونصف.

يشار إلى أن بريطانيا فرضت في تشرين الاول 2015، رسما قدره خمسة بنسات على كل الأكياس البلاستيكية التي تستخدمها المحلات الكبرى، مما أدى إلى تراجع استعمال هذا النوع من الأكياس في بريطانيا 83% خلال السنة الأولى.

المصدر: روتانا