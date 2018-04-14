ضربة أميركية فرنسية بريطانية على أهداف تابعة لنظام الأسد

وجهت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات عسكرية طالت مقرات وقواعد ومطارات تابعة لنظام بشار الأسد في المحافظات السورية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضربات “المنفذة بدقة” على سوريا. وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “ضربة منفذة بإحكام. شكرا لفرنسا وبريطانيا على حكمتهم وقوة جيوشهم. لا يمكن أن تحقق نتيجة أفضل من ذلك.. المهمة أنجزت”.

وجاءت هذه الضربات الجوية بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي عن نيته محاسبة الأسد على جرائمه خصوصا استهداف المدنيين مؤخرا في مدينة دوما بالأسلحة الكيميائي.

وقالت فرنسا، اليوم السبت، إن أهداف الضربات الدولية في سوريا تحققت وليست هناك نية لشن مزيد من الضربات في هذه المرحلة، لكن على نظام بشار الأسد أن يدرك أنه لو تجاوز “الخطوط الحمراء” مرة أخرى ستكون هناك ضربات جديدة.

روسيا: الضربات لم تستهدف مواقع قريبة من قاعدتينا

بدورها، اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عدد الصواريخ التي اطلقت وتلك التي تم اعتراضها خلال الضربات العسكرية، كما حددت الأماكن التي استهدفت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: “مطار المزة تعرض لـ 9 صواريخ تم إسقاط 5 منها. وتعرض مطار حمص لقصف بـ 16 صاروخا تم تدمير 13 منها. وضُربت منطقتا برزة وجمرايا بـ 30 صاروخا تم إسقاط 7 منها. أما مطار دمشق الدولي فقصف بـ 4 صواريخ وأسقطت جميعها”.

أضافت: “ضرب مطار ضمير العسكري بـ 12 صاروخا أسقطت جميعها. وتم اعتراض 18 صاروخا اطلقت على مطار بلي العسكري جنوب شرق دمشق.واستهدف مطار شعيرات العسكري بـ 12 صاروخا أسقطت جميعها”.

كما أشارت موسكو إلى أننا “لم نستخدم دفاعاتنا الجوية لصد الضربة على سوريا”.

واعنلت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن “أياً من الصواريخ العابرة التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يدخل منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية التي تحمي المنشآت في طرطوس وحميميم”.

وكانت المعلومات الأولية أفادت أن الضربات استهدفت مركز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها. وقال صحافيون تابعون للأسد إن الضربات، التي استغرقت نحو 50 دقيقة، استهدفت أيضا مواقع لحزب الله في سوريا.

البنتاغون: استمرار العمليات مرتبط باستخدام الأسد للكيمياوي

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن الغارات استهدفت القواعد العسكرية التي استخدمت في الهجمات الكيمياوية في سوريا، مضيفاً: “نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين خلال الضربات في سوريا”.

وفي مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون مع رئيس هيئة الأركان الأميريكية المشتركة الجنرال دنفورد، أكد ماتيس أن استمرار العمليات مرتبط باستخدام الأسد للكيمياوي مجدداً.

وقال البنتاغون إن الضربات طالت عدداً من المواقع المختلفة في سوريا، مضيفاً: “استهدفنا مصنعاً لسلاح السارين في حمص”، مؤكداً “ليس لدينا علم بأي رد من دفاعات النظام الجوية”.

وأضاف: “ضربنا مركزا علميا لأبحات السلاح الكيمياوي في دمشق، مضيفاً دمرنا كافة الأهداف التي تم تحديدها والهجمات انتهت”.

وشدد البنتاغون على أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع روسيا بشأن الضربات في سوريا، مضيفاً أنه تم التنسيق مع الروس فقط لتفادي التصادم في الأجواء السورية.

وكان ترامب قال إن عملية عسكرية جرت بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن هجوم دوما الكيمياوي تصعيد خطير. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن العمليات جاءت بسبب فشل روسيا في منع الأسد من استخدام الكيمياوي، محذرا روسيا وإيران بخصوص علاقاتهما بالنظام السوري، مشيراً إلى أن أميركا لا تسعى لوجود لأجل غير مسمى في سوريا.

كما كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت أنها أجازت للقوات المسلحة توجيه ضربات منسقة لتقليص قدرة النظام السوري على استخدام أسلحة كيميائية، وقالت إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد نظام الاسد، وإن الضربات محدودة وضد أهداف معينة.

وأوضح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه أمر القوات المسلحة الفرنسية بشن ضربات ضد النظام السوري بشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.