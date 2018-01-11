ضحية جديدة للعنف الاسري.. قتل طليقته ودفنها على الشاطئ

مرة جديدة، تسقط إمرأة ضحية جريمة عنف أسري، وهذه المرة كانت الفسطينية ظريفة زيدان، التي قتلت على يد زوجها بعدما هددته بفضح زواجهما السري.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه منذ حوالي الأسبوع، توارت عن الأنظار المغدورة ظريفة زيدان من ​مدينة صيدا​ في ظروفٍ غامضة، وهي من مواليد عام 1995 فلسطينية الجنسيّة. بنتيجة المتابعة والإستقصاءات الحثيثة التي قامت بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من توقيف طليق المفقودة للاشتباه به كونها كانت متأهلة منه بموجب عقد قران والذي كان قد طلقها شفهيا، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام 1984، لبناني).

وأشارت الى أنه “بالتحقيق معه، اعترف انه أقدم مساء السبت، على قتل طليقته في محلة ​الرميلة​ طعنا بسكين في رقبتها وقلبها، وذلك لأسباب شخصية، ومن ثم قام بدفنها على شاطئ الرميلة ورمى السكين في البحر.

بعد اعترافاته توجهت القوى الامنية الى المكان وضربت طوقا امنيا حيث تبين ان شعرها لا يزال ظاهرا فوق الرمل اضافة الى وجود غطاء ملطخ بالدماء قرب الجثة.

وقامت الادلة الجنائية باخراج الجثة لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، وإستكمال التحقيق.