ضبط 5761 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الامـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة ما يلي:

تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي مهمة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات ليلاً نهاراً، التي سجلت خلال أسبوع اعتباراً من 15/01/2018 لغاية صباح 22/01/2018، تنظيم 5761 مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث.

وهي تدعوهم الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.