ضبط كمية كبيرة من المخدرات في شقة سكنية تستخدم مستودع للمخدرات في حبوب – جبيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بنتيجة المتابعة، وبعد تقاطع المعلومات ضمن سياق التحقيق مع الموقوفَين لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية:- م. ص. (سوري) و – ش. ا. (لبناني)

داهمت قوة من المكتب المذكور إحدى الشقق السكنية في بلدة حبوب – جبيل، تُستخدم كمستودع لتخزين المخدرات، كما تتم في داخلها عمليات تقسيم المواد المخدّرة قبل توزيعها على المروجين في محافظة جبل لبنان، الذين يعملون لصالح أحد أخطر التجّار، المطلوب للقضاء: – ع. ز. إ. حيث ضبط بداخلها كمية كبيرة ومختلفة من المخدرات، موزعة على الشكل التالي:

-/٢٢،٣٢٥/ كلغ . من مادة حشيشة الكيف

-/١٠٦٩/ غ. من مادة السيلڤيا

-/٢٧٩/ غ. من مادة باز الكوكايين

-/٩٣/ غ. من مادة بودرة الكوكايين

-/١٣٣/ غ. من مادة الهيرويين

-/١٩/ غ. من مادة الماريجوانا

-/١٣٩٠/ حبة اكستازي متعدّدة الألوان والأشكال

-/١٠٠٠/ حبة كابتغون

-/٣٩٠٠/ حبة بنزكسول

-/١٢٠/ حبة ريفوتريل

-/٥١٥/ حبة كاريزول

-/٢١٠/ حبة بيبرونورفين

-/١٢٩/ عبوة كيتامين

-/٢٢/ عبوة سيمو

– /١٢/ طابع مخدّر lsd

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.