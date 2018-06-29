ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية غدا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 30 درجة، على الجبال من 15 الى 25 درجة، في الأرز من 8 الى 20 درجة وفي الداخل من 16 الى 30 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 %.

حال البحر: منخفض الموج الى مائج حرارة سطح الماء: 27°م.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,29 ساعة غروب الشمس: 19,35