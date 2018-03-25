صور انطلاق “البيتلز” عام 1964 بـ360 الف دولار

بيعت مئات الصور، التي لم تظهر من قبل، لأولى حفلات فرقة الروك البريطانية “البيتلز”، في الولايات المتحدة، مقابل 358 ألف دولار أميركي في مزاد ببريطانيا.

والتقط المصور مايك ميتشل، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما، صور عروض الفرقة في “واشنطن كولوسيوم” ومركز “بالتيمور المدني” عام 1964.

كما التقط صورا للفريق الذي اشتهر باسم “فاب فور”، في مؤتمر صحفي قبل العرض، ولدى وصولهم إلى محطة الاتحاد.

وبيعت نحو 400 صورة سلبية “نيغاتيف” مع حقوق الطبع في مزاد “أوميغا”، يوم السبت شمال غربي بريطانيا.