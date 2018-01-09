صورة لإيمان البحر درويش بالعناية المشددة تشعل مواقع التواصل

بعد جدل كبير، ردت ابنة الفنان إيمان البحر درويش على الاتهامات الموجة لوالدها بأنه يدعي المرض، بنشر صورة له من العناية المركزة.

ونشرت على “فايسبوك” صورة لوالدها وظهر فيها على المكنات داخل العناية المركزة، وعلقت أمنية على الصورة قائلة: “يا ريت كفاية إشاعات وتشكيك في مرض أبويا أنا مش فاهمة بجد إنتوا إيه، حسبي الله ونعم الوكيل”.

أثارت كلمات الشابة ضجة كبيرة، بعدا أكدت أن والدها مريض وبحالة صحية حرجة، وذلك للردّ على الهجوم الذي يتعرض له بعد مكوثه في المستشفى لمدة تزيد عن 3 شهور، مما دفع البعض للترويج بأنه يدعي المرض.

يذكر أن درويش، أصيب بنزيف في المخ من شهور وأجرى عمليتين جراحيتين على إثر ذلك.