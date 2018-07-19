صورة رونالدو بقميص يوفنتوس تدخل تاريخ “انستغرام”

سجّلت الصورة الأولى للنجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ بقميص نادي ​يوفنتوس​ الايطالي متابعة غير مسبوقة على صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي .

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن صورة الدون الأولى بقميص فريق يوفنتوس الايطالي، أصبحت أكثر صورة تفاعلا في تاريخ موقع “انستغرام” بعد أن اقتربت نسبة التفاعل من 11.5 مليونا .

وكان رونالدو قد انضم إلى نادي يوفنتوس لأربعة أعوام، قادما من فريق ​ريال مدريد​ الإسباني، على أن يحصل صاحب الـ33 عاما على 30 مليون يورو سنويا .