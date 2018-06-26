صواريخ إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله بدمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “صاروخين إسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله في دمشق”، مشيراً إلى أن “القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة”.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أفادت، فجر اليوم الثلاثاء، أن صاروخين إسرائيليين سقطا قرب مطار دمشق الدولي، من دون إضافة أي تفاصيل توضح طبيعة الموقع المستهدف ولا ما إذا كان القصف قد تسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.

وفي 10 ايار الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن “إسرائيل” هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا رداً على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان المحتل. كما أشار إلى أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قاد الضربة الصاروخية على قواعده في الجولان.

وأضاف البيان -وقتها- أن “إسرائيل” قصفت أيضا خمس بطاريات صواريخ مضادة للطائرات السورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.

كما أعلنت “إسرائيل” أنها أبلغت روسيا بالغارات الجوية.