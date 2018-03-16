صهيب ومحمود نموذج لزياد عيتاني آخر.. هذه قصتهما

عبر برنامج “انترفيوز” على شاشة تلفزيون المستقبل دعا الأمين العام لتيار المسقبل أحمد الحريري الإعلام، إلى البحث عن حالات مشابهة لحالة زياد عيتاني ذاكراً منها حالة الشاب صهيب كلينك. فمن هو صهيب؟ وما هي قصته؟

سنة بأكملها انتظرتها حنان السكري ليعود اليها ولداها صهيب ابن الست عشرة سنة (16 سنة) الذي سجن في رومية بتهمة التعامل مع تنظيم داعش.

وبعد سنة عانت فيها عائلة بأكملها من الظلم، قرر القاضي ان التهم المنسوبة إليه غير صحيحة فخرج برئيا من السجن، لكن حياته تغيرت الى الابد.

صهيب وشقيقه محمود الذي اقتيد ايضا للتحقيق يرفضان الظهور أمام الكاميرا أو حتى التحدث مع الناس وصهيب الذي كان تلميذاً في معهد البداوي هو اليوم بلا مدرسة وبلا عمل، أما محمود الذي كان يعمل في محلي لطلاء السيارات هو الآخر بلا عمل”، فيما يعاني الوالد من نظرة ابناء بلدته بحنين في قضاء المنية الذين ابتعدوا عنه وتوقفوا عن الشراء من متجره بعد انتشار شائعة تعامل اولاده مع داعش.

اما السؤال، فهو كم حالة مشابعة لصهيب موجودة في السجون ومن يعوّض لهؤلاء الشباب الظلم الذي لحق بهم؟