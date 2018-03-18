صلاح يدوّن اسمه باحرف من ذهب ويقود ليفربول لسحق واتفورد

ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الانكليزي الممتاز ، تمكن نادي ليفربول من اكتساح ضيفه واتفورد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الانفيلد وانتهت بخماسية نظيفة ، ودوّن محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول بعد ان احرز 4 اهداف له في هذا اللقاء .
ودخل ليفربول اللقاء في المركز الرابع برصيد 60 نقطة من 30 مباراة ، بينما يقبع فريق واتفورد في المركز العاشر برصيد 36 نقطة من 30 مباراة .
وبالعودة الى المباراة ، لم ينتظر الفرعون الصغير طويلا ليسجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة الرابعة بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من زميله ساديو ماني ،وتعرض النجم الالماني ايمري تشان الى اصابة ليضطر المدرب يورغن كلوب الى استبداله بزميله جيمس ميلنر ، وفرض لاعبو ليفربول اداء قوي وسط تفوق ملحوظ لهم على الكرة وكانت خطورة ابناء المدرب خافي غارسيا غائبة ومحدودة على مرمى الحارس لوريس كاريوس وبدوره اعتمد ابناء المدرب الالماني يورغن كلوب على الهجمات المرتدة بحثاً عن اي ثغرة للعبور من التنظيم الدفاعي لفريق الضيوف ، وقبل انتهاء الشوط الاول بدقيقتين تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة بعد ان تلقى عرضية من أندرو روبرتسون ليضعها المتألق المصري في شباك الحارس اوريستيس كازنيريس ، ولينتهي هذا الشوط بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين
ودخل فريق اصحاب الارض فعاليات الشوط الثاني بضغط كبير بهدف تعزيز النتيجة ، وشهدت الدقيقة الـ 50 مرور جيد من محمد صلاح في الجهة اليمنى ودخول الى منطقة الجزاء بكرة عرضية ، استقبلها زميله روبيرتو فيرمينو بلمسة رائعة من الخلف لتدخل الشباك ، وواصل ليفربول محاولاته على مرمى الخصم ولكن الفرص كانت تفتقد للمسة الأخيرة وسط تراجع واتفورد الى الخلف بشكل ملحوظ ، وواصل محمد صلاح تألقه حيث سجل هدفه الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 76 بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من زميله ساديو ماني ، واضاف الفرعون الصغير الهدف الخامس للريدز في الدقيقة 84 بتسديدة رائعة على المرمى ، وفي الدقائق الـ 10 الاخيرة وقف فريق واتفورد مكتوف الايدي ولم يتمكن من ايجاد الحلول الهجومية لحين انتهاء اللقاء بخماسية نظيفة .
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