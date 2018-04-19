صلاح : هناك فرصة لتحطيم إنجاز ايان راش

كشف النجم المصري لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​محمد صلاح​ عن رغبته في تحطيم الرقم القياسي، الخاص بأسطورة الريدز ​إيان راش​ الذي سجّل 47 هدفًا في موسم 1983 – 1984 ، مؤكداً أنه سيكون انجاز كبير بالنسبة له .

وصرح الفرعون الصغير قائلاً :”هناك فرصة لتحطيم إنجاز راش، وأصبح رقم واحد في تاريخ ليفربول، سعيد بتسجيلي 40 هدفًا حتى الآن، وأرغب في المحافظة على ذلك”.

وأضاف :”دائما يكون أمرا جيدا أن ترى اسمك بجوار أساطير فريق مثل ليفربول، هو شعور مختلف وأنا سعيد بذلك لكن دائمًا أنظر لنفسي وأريد الكثير وأنا حاليا سجلت 40 هدفا وأقول لنفسي لماذا لا أكون رقم واحد في تاريخ ليفربول”.