صلاح مجدداً افضل لاعب بالبريميرليغ

أكمل نجم ​فريق ليفربول الانكليزي​ ، الدولي المصري ​محمد صلاح​ تألقه مع ​الريدز​ بعد الاداء الخيالي الذي يقدم خلال موسمه الاول في صفوفه بعد قدومه من فريق روما الايطالي في صفقة تاريخية ، و ذلك عقب نيله جائزة جديدة ، حيث نال لقب أفضل لاعب فى الدورى الإنكليزى الممتاز للمرة الثانية المتتالية و ذلك عن شهر اذار الماضي ، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

و نجح الفرعون الصغير محمد صلاح بالتفوق على ثنائي ​مانشستر سيتي​، الالماني الشاب ​ليروي ساني​ و​دافيد سيلفا​ وثنائي ​توتنهام​ ​ديلي آلي​ و​سون هيونغ مين​ بعد حصوله على 80% من أصوات الجماهير التى شاركت في الاستفتاء الذى طرحته رابطة اللاعبين المحترفين لاختيار اللاعب الأفضل في شهر الفائت لينال الجائزة للمرة الثانية على التوالي والرابعة بشكل عام هذا الموسم .