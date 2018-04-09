صلاح مجدداً افضل لاعب بالبريميرليغ

أكمل نجم فريق ليفربول الانكليزي ، الدولي المصري محمد صلاح تألقه مع الريدز بعد الاداء الخيالي الذي يقدم خلال موسمه الاول في صفوفه بعد قدومه من فريق روما الايطالي في صفقة تاريخية ، و ذلك عقب نيله جائزة جديدة ، حيث نال لقب أفضل لاعب فى الدورى الإنكليزى الممتاز للمرة الثانية المتتالية و ذلك عن شهر اذار الماضي ، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
و نجح الفرعون الصغير محمد صلاح بالتفوق على ثنائي مانشستر سيتي، الالماني الشاب ليروي ساني ودافيد سيلفا وثنائي توتنهام ديلي آلي وسون هيونغ مين بعد حصوله على 80% من أصوات الجماهير التى شاركت في الاستفتاء الذى طرحته رابطة اللاعبين المحترفين لاختيار اللاعب الأفضل في شهر الفائت لينال الجائزة للمرة الثانية على التوالي والرابعة بشكل عام هذا الموسم .
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