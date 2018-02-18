صلاح سعيد بتألقه مع ليفربول

عبر لاعب فريق ​ليفربول​ الانكليزي ، النجم الدولي المصري ​محمد صلاح​ عن سعادته عقب تألقه في عامه الاول من فريق ليفربول مبدياً استعداده لتقديم المزيد في الفترات القادمة .

وقال صلاح : “أنا سعيد جداً بأن ألعب مع هؤلاء الاعبين ، جميعهم يساعدونني على تسجيل الأهداف ، سعيد بأن أتواجد مع هذه المجموعة ، ألعب بجانب لاعبين جيدين جداً ، كل واحد منهم لديه جودة مغايرة عن الأخر وهذا مايجعل الأمر أسهل بالنسبة لي “.

و اضاف صلاح :” أشعر بشعور جيد وهذا هو أهم شيء ، و 100% هنالك المزيد لإقدمه ، إنه شعور رائع أن تسجل 30 هدف في موسمك الأول في نادي مثل ليفربول ، إنه شيء كيير . أنا سعيد جداً ويجب الإستمرار على هذا المستوى “.