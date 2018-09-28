صقر ينوه بانجازات حاكم مصرف لبنان: سلامة ثروة وضمانة موثوقة للبنانيين

نوه نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعدالدين حميدي صقر في تصريح له، بالانجازات الوطنية الكبرى التي حققها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال وجوده على رأس حاكمية مصرف لبنان على المستويات المصرفية والمالية والنقدية والاقتصادية والتي كان لها التاثير المؤثر والمباشر في منع الانهيار وحماية مدخرات الناس من خلال سياسة تثبيت سعر الليرةالوطنية.

واشار صقر الى الدعم الذي قدمه سلامة الى بعض الشركات الوطنية التي كانت على طريق الافلاس. وقال: “ها نحن نرى هذه الشركات وتحديدا منها شركة طيران الشرق الاوسط التي عادت بفضل دعمه وبفضل وجود قيادة حكيمة على راس ادارة هذه الشركة برئاسة الاستاذ محمد الحوت قد عادت الى الحياة من جديد وعادت لتحقيق الارباح ولرفع اسم لبنان عاليا قي فضاء العالم”. واعتبر حميدي صقر ان سلامة وبشهادة العالم ثروة وضمانة موثوقة للبنانيين لاقتصادهم وللقمة عيشهم ولمدخراتهم ولكل ما تقدم استحق عن جدارة اختياره لاكثر من مرة افضل حاكم مركزي في العالم.