صفقة تبادلية متوقعة بين الريال والـ بي آس جي

اشارت تقارير صحفية اسبانية عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب ريال مدريد كريم بنزيما خلال الفترة المقبلة .
وأوضحت هذه المصادر ان ناصر الخليفي رئيس الفريق الباريسي يسعى للتعاقد مع اللاعب الفرنسي في الصيف المقبل ، ومن المتوقع ان يتم عقد صفقة تبادلية بين الناديين ، بحيث يحصل الفريق المدريدي على إيدينسون كافاني ، بينما ينتقل بنزيما إلى باريس .
ويمتلك اللاعب عقدًا مع ريال مدريد حتى عام 2021 ، بشرط جزائي يصل إلى 250 مليون يورو ، لكن حالته الحالية، قد تجعله أول الراحلين عن الفريق، الصيف المقبل .
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