صفقة تبادلية متوقعة بين الريال والـ بي آس جي

اشارت تقارير صحفية اسبانية عن رغبة ​باريس سان جيرمان​ في التعاقد مع لاعب ​ريال مدريد​ ​كريم بنزيما​ خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت هذه المصادر ان ​ناصر الخليفي​ رئيس الفريق الباريسي يسعى للتعاقد مع اللاعب الفرنسي في الصيف المقبل ، ومن المتوقع ان يتم عقد صفقة تبادلية بين الناديين ، بحيث يحصل الفريق المدريدي على إيدينسون ​كافاني​ ، بينما ينتقل بنزيما إلى باريس .

ويمتلك اللاعب عقدًا مع ريال مدريد حتى عام 2021 ، بشرط جزائي يصل إلى 250 مليون يورو ، لكن حالته الحالية، قد تجعله أول الراحلين عن الفريق، الصيف المقبل .