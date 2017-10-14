صفاء سلطان: أتمنى تجسيد هذه الشخصية

اكدت الممثلة صفاء سلطان إلى أن موضوع الغناء وارد جداً، ولو أنها متأنية حالياً قبل طرح ألبومها فهي حريصة على درس خطواتها بدقة.

تحدثت في ذات السياق عن طرحها أغنية بعنوان “أنا اسمي القدس” كلمات الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف، ألحان وتوزيع هيثم سكرية ومن إنتاجها الخاص وهي إهداء منها لفلسطين، وقد أطلقتها من على مسرح الجامعة العربية في الأردن بوجود الفنان هاني شاكر، الذي حصلت منه على شهادة تفتخر بها حسبما قالت.

صفاء أضافت أنها تتابع الدراما الخليجية، وخاصةً أعمال الممثلتين حياة الفهد وسعاد العبدالله، ولا تستبعد أن تشارك في عمل درامي خليجي قريباً، لاسيما أنها تتقن هذه اللهجة على اختلاف دولها.

وعن جديدها في مجال التمثيل، قالت إنها تصور مسلسل “وهم” وهو من بطولتها وبطولة الفنان محمد الأحمد، كما انتهت من تصوير ثلاثيتين من سلسلة مسلسل “مدرسة الحب” مع الممثل خالد الصاوي وأمير كرارة وتم التصوير في دبي، وأشارت أيضاً إلى أنها قد تشارك في فيلم مصري.

وكشفت أنها تتمنى تجسيد شخصية الفنانة شادية يوماً ما في مسلسل أو فيلم لأن هناك شبهاً بينها وبين هذه الفنانة وهذا يشرفها على حد تعبيرها.

تعتبر أنها شكلت ثنائية ناجحة مع أكثر من ممثل ذكرت منهم كلاً من قصي خولي، أحمد زاهر، محمد الأحمد وأمير كرارة، وهي تتمنى أن تشارك في ثنائية مع الفنان تامر حسني.

اعتبرت أن العمل الذي شكل نقلة نوعية في مسيرتها التمثيلية هو مسلسل “أنا قلبي دليلي”، خصوصاً أنها أدت فيه شخصية ليلى مراد.

بعيداً عن التمثيل تقضي معظم وقتها في المنزل مع أهلها وابنتها وأكدت أن لا شيء جديداً في حياتها الشخصية، لكنها تنتظر أن يدق قلبها من جديد وتتمنى أن تجد من يستحق ويقدر هذا القلب.

المصدر: العربية