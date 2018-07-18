صعوبات البلع لدى كبار السن.. إليكم أسبابها

تعد صعوبات البلع من المتاعب الشائعة لدى كبار السن. فما أسبابها وما مدى خطورتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة قال الدكتور الألماني سيباستيان هاغ إن صعوبات البلع لدى كبار السن ترجع في المقام الأول إلى التقدم في العمر، حيث يتعرض الجهاز الهضمي للشيخوخة هو الآخر شأنه في ذلك شأن بقية أعضاء الجسم.

وأضاف اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي أن كبار السن تقل لديهم أيضا إفرازات اللعاب، مما يزيد من صعوبة البلع.

كما قد ترجع صعوبات البلع لدى كبار السن إلى أمراض بالحلق أو المريء أو إلى الباركنسون (الشلل الرعاش) أو التصلب العصبي المتعدد أو السكتات الدماغية. لذا ينبغي استشارة الطبيب في كل الأحوال لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء صعوبات البلع.

وإذا لم تعالج صعوبات البلع، فإنها قد تتسبب في تراجع الرغبة في تناول الطعام، ومن ثم الإصابة بسوء التغذية. كما قد تصل أجزاء من الطعام أو السوائل إلى القصبة الهوائية.

المصدر: الألمانية