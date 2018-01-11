صديقة سعاد حسني تهاجم شقيقتها: “بتاجر بدم أختها”

وقعت مشادة كلامية حادة بين جانجاه، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني وصديقتها نادية يسري على الهواء مباشرة.

وخلال لقاء تلفزيوني في برنامج “العاشرة مساءً” وجهت يسري اتهاماً لجانجاه بأنها تحاول المتاجرة بدم أختها، وكشفت أسرارها في الكتاب الذي ألفته منذ فترة من أجل المال، مؤكدة انتحار سعاد، وأن كل التحقيقات والاتهامات الموجهة إليها من أسرة الراحلة خاطئة.

وردت جانجاه قائلة: “أنا بفضح أختي؟ دي حقارة، أنا قاعدة ومتأكدة إنها شاركت في قتل أختي، وذلك بعد تسجيل سعاد لمذكرات تروي فيها كل قصة حياتها، وهذه التسجيلات سرقت”.

كذلك اتهمت جانجاه صديقة الراحلة بسرقة مصوغات شقيقتها عقب وفاتها، وهو ما نفته، مؤكدة أن الدليل وجود 100 ألف دولار معها قبل اجراء الفنانة لجراحة بالعظام، وان كانت تريد السرقة لكانت قتلتها وقتها.

وقالت جانجاه إن هناك 40 ألف جنيه استرليني تم سرقتها من حساب الراحلة، لتطالبها نادية بكشف حساب بنكي يؤكد ذلك.