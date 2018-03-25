صدام محتمل بين مانشستر سيتي والأرجنتين بسبب أجويرو

يبدو أن مانشستر سيتي سيدخل في خلاف مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بعدما تعرّض مهاجمه سيرجيو أجويرو لإصابة خلال معسكر منتخب بلاده، قبل مواجهة إيطاليا وديا، الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” عبر موقعها الإلكتروني يوم الأحد، أن أجويرو شعر بآلام خلال تمارين المنتخب الأرجنتيني، عندما حاول تسجيل هدف أمام الحارس بطريقة فنية.

وكان أجويرو غاب عن مباراة فريقه أمام ستوك سيتي قبل أسبوعين بسبب إصابة في الركبة تعرّض لها خلال التمارين أيضا، ورغم ذلك ورد اسمه في قائمة المنتخب الأرجنتيني التي استدعاها المدرب خورخي سامباولي.

ويريد سامباولي استغلال تألّق أجويرو مع مانشستر سيتي هذا الموسم، من أجل تكوين شراكة مثمرة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المتوقّع أن يكون أجويرو جاهزا مع فريقه مانشستر سيتي لملاقاة إيفرتون يوم الحادي والثلاثين من الشهر الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

من ناحية ثانية، أكّدت مصادر للصحيفة أن وكيل أعمال لاعب نابولي جورجينيو، تواجد في مانشستر لمتابعة مباراة إيطاليا امام الأرجنتين مساء الجمعة، في ظل ورود أنباء حول رغبة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الاستفادة من خدمات الدولي الإيطالي البالغ من العمر 26 عاما.