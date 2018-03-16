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صدام ثأري بين يوفنتوس وريال مدريد في ربع نهائي الأبطال
صدام ثأري بين يوفنتوس وريال مدريد في ربع نهائي الأبطال
فى:
16 مارس 2018, 13:18
فى:
رياضة
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سحبت اليوم الجمعة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهات قوية تُحبس فيها الأنفاس.
إليكم ما أسفرت عنه قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا :
برشلونة الإسباني – روما الإيطالي
إشبيلية الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني
يوفنتوس الإيطالي – ريال مدريد الإسباني
ليفربول الإنكليزي – مانشستر سيتي الإنكليزي
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