صحيفة تكشف عن أول حالة غضب لرونالدو تجاه بيريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عما ذكرت أنها أول حالة غضب، من اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إزاء إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، وذلك بعد انضمامه للفريق، في صيف 2009، قادمًا من مانشستر يونايتد.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، عن موقع “برنابيو ديجيتال“، أن رونالدو غضب، بسبب عدم إتمام صفقة انتقال، المهاجم الأرجنتيني المخضرم، كارلوس تيفيز، إلى الميرينجي، الذي كان يمتلك اتفاقًا كاملًا، مع مانشستر يونايتد، على ضم اللاعب، عندما كان رامون كالديرون، رئيسًا لريال مدريد.

وعند انتقاله إلى الريال، كان رونالدو يتوقع أن يلعب هناك، بجانب زميه في صفوف الشياطين الحمر، تيفيز، لكن صفقة الأرجنتيني توقفت تمامًا، مع رحيل كالديرون عن رئاسة النادي الملكي، وتولي بيريز المنصب بدلًا منه، في صيف 2009.

ووفقًا للتقارير، ألغى بيريز حينها فكرة التعاقد مع تيفيز، وتوجه لضم الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الحالي.