صحف إسبانيا تهتم بحالة ميسي ورونالدو

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة بمشاركة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في تدريبات البارسا أمس قبل مواجهة الفريق الكتالوني لإشبيلية غدا السبت في الجولة 30 من الليجا مع احتمالية غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد بقرار من زين الدين زيدان من أجل إراحته.

ماركا

احتل الشاب ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، غلاف صحيفة “ماركا” المقربة من الفريق الملكي، التي قالت عنه “الخليفة” حيث أن الأرقام التي يملكها تصادق التوقعات الأوروبية حول مستواه.

ونقلت أيضا تصريحات خافي مارتينيز، لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الإسباني، إذ قال: “أسينسيو أفضل شاب في العالم”.

بينما في الجزء الأسفل، قالت إن الدوري الإسباني سوف يعود في غياب كريستيانو رونالدو ووجود ليونيل ميسي

آس

عنونت غلافها الصادر اليوم الجمعة بخصوص رغبة المشجعين الإسبان في وجود إياجو أسباس على رأس هجوم منتخب لاروخا على حساب دييجو كوستا، رودريجو مورينو، وألفارو موراتا، إذ قالت: “الجماهير يريدون أسباس”.

وقالت الصحيفة أن إسباس تصدر استفتاءها بخصوص المهاجم الصريح لإسبانيا برصيد 13355 صوت متفوقا على كوستا ومورينو وموراتا.

في الجزء الأعلى للصحيفة، أوضحت: “التدوير حاضر في لاس بالماس.. كريستيانو رونالدو لن يلعب وسيشاهد اللقاء غالبا من على مقاعد البدلاء”.

وتابعت الصحيفة: “الاتحاد الأرجنتيني أرسل طبيبا خاصا ليتابع حالة ليونيل ميسي في برشلونة”.

موندو ديبورتيفو

قالت الصحيفة الكتالونية في غلافها اليوم الجمعة: “إشبيلية مع ميسي” بالحديث عن مشاركة الأرجنتيني مع البارسا أمام الفريق الأندلسي عقب مشاركته في جزء من تدريبات البارسا.

وتابعت الصحيفة: “المهاجم الأرجنتيني شارك في جزء من تدريبات برشلونة، وسيكون حاضرا في لقاء إشبيلية”.

في الجزء الأسفل من الغلاف، أشارت: “ماتياس دي ليخت في برشلونة بصحبة باتريك كلويفرت ونجليه جاستين وشين”.