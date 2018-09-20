صبية سويسرية تعدد السلبيات في لبنان

في أحضان حديقة الصنائع والحدائق العامة يرمي الكثيرون همومهم ولو لفترة وجيزة.

فترة تخترقها أيضا بعض الاحاديث عن اليوميات وأحيانا عن السياسة وعدم تشكيل الحكومة حتى الآن وتاثير ذلك على الاقتصاد.

من سويسرا الغرب الى سويسرا الشرق أتت صبية للعمل في مجال المزروعات المستخدمة في الادوية.

ثمانية أشهر في لبنان كافية لتعرف الكثير عن البلد.

وفي الاسواق يسمع الزائر شكاوى من سوء الاوضاع.

سبعون في المئة، حسم يبدو انه لا يغري المواطنين الرازحين تحت مقصلة الضائقة المادية.

الجميع ينتظر الحكومة والعقد تحول دون التشكيل.. وبين الانتظار والعقد مواطن يرفع الصوت فمتى يجد صدى لصوته؟

تقرير: ربيع شنطف