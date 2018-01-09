شيريهان تستعيد تدوينتها المؤثرة عن عهد التميمي

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بسبب منشور، كشفت الفنانة القديرة شيريهان، أن تطبيق “إنستغرام” أعاد تدوينتها الخاصة بشأن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، بعد حذفها من يومين.

وكتبت شيريهان في منشور جديد: “أعادت إدارة الإنستغرام، اليوم، إلى الصفحة الرسمية والخاصة بي، البوست الذي كنت قد أرسلته منذ ثلاثة أيام وحذفته إلى عهد التميمي، ربي وقلبي ودعائي وكثيرين كثيرين غيري معك ومع الحق إن شاء الله يا عهد”.

وكانت الرسالة التي وجهتها شيريهان إلى الاسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال تضمنت ما يلي: “رسالة إلى ابنتي وصغيرتي.. كل عام وأنتِ الخير والعهد الكرامة والصمود والعزّة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك لوطنك.. ولنا”.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع القصة التي شكلت أزمة حقيقية تم تداولها بكثافة بعد إقدام التطبيق على حذف رسالتها، ويبدو أن التعليقات الكثيرة التي جاءت على الامر دفعت بالمسؤولين عن التطبيق الى إعادة النظر بالامر.