شيرار يشيد بمحمد صلاح

اشاد لاعب نيوكاسل السابق الان شيرار بالاداء الذي يظهر به لاعب ليفربول الانكليزي محمد صلاح بعد قيادة فريقه للفوز على ليستر سيتي 2-1 ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي،حيث سجل حتى الان في موسمه الاول 17 هدفا وهو في وصافة هدافي المسابقة خلف هاري كين المتصدر ب 18
وفي حديث نشرته صحيفة اكسبريس الانكليزية قال: “صلاح لاعب كبير ويستطيع اللعب في اكثر من مركز ويمكنه اللعب في أي مركز بخط الهجوم”.وأضاف:” يسير بالكرة بشكل سريع،الطريقة التي يضع بها المدافعين في ظهره، تجعلهم يدركون أنهم لا يستطيعون لمسه”.
وختم: ” بسبب سرعته لا يمكنك التقدم منه فان لاعب لديه توازن رائع، هدفه الثاني أمام ليستر يوضح ما أقول، يملك القوة والدقة والطاقة مع الإنهاء، هذا ما منح الفوز لليفربول بالمباراة”.
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