شيرار يشيد بمحمد صلاح

اشاد لاعب ​نيوكاسل​ السابق ​الان شيرار​ بالاداء الذي يظهر به لاعب ليفربول الانكليزي ​محمد صلاح​ بعد قيادة فريقه للفوز على ​ليستر سيتي​ 2-1 ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي،حيث سجل حتى الان في موسمه الاول 17 هدفا وهو في وصافة هدافي المسابقة خلف ​هاري كين​ المتصدر ب 18

وفي حديث نشرته صحيفة اكسبريس الانكليزية قال: “صلاح لاعب كبير ويستطيع اللعب في اكثر من مركز ويمكنه اللعب في أي مركز بخط الهجوم”.وأضاف:” يسير بالكرة بشكل سريع،الطريقة التي يضع بها المدافعين في ظهره، تجعلهم يدركون أنهم لا يستطيعون لمسه”.

وختم: ” بسبب سرعته لا يمكنك التقدم منه فان لاعب لديه توازن رائع، هدفه الثاني أمام ليستر يوضح ما أقول، يملك القوة والدقة والطاقة مع الإنهاء، هذا ما منح الفوز لليفربول بالمباراة”.