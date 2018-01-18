شيخ الأزهر: مؤتمر نصرة القدس يدعو لتحرك سريع لوقف تنفيذ قرار ترامب

أكد شيخ الازهر الامام احمد الطيب في البيان الختامي، “إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس”، “الرفض القاطع لقرارات الإدارة الأميركية الأخيرة، والتي لا تعدو بالنسبة للعالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، أن تكون حبرا على ورق”.

ودعا إلى التحرك السريع لوقف تنفيذ قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس الشرقية، موضحاً أن القرار سيغذي التطرف العنيف إذا لم يتم التراجع عنه فورا.

وأضاف أن القرار الأميركي يفتقد إلى الشرعية، والمؤتمر يؤكد الرفض القاطع لقرارات الإدارة الأميركية الأخيرة، ويعتمد المؤتمر عام 2018 عاما لنصرة القدس.